Stad in Nieuw-Zeeland geteisterd door autobestuurders die luide Céline Dion-muziek draaien

De burgemeester van Porirua, een stad met zo’n 60.000 inwoners, verklaarde dat de bewoners klagen over oorsuizingen en er niet meer in slagen normaal te slapen ’s nachts. De oorzaak is een bizarre wedstrijd die sinds november 2022 aan de gang is en waarbij autobestuurders het tegen elkaar opnemen om om ter luidst een hit van de Canadese zangeres Céline Dion te spelen. «Ze houden van Céline Dion», zegt burgemeester Anita Baker over haar inwoners, «maar ze kunnen geen ’My Heart Will Go On’ of ’It’s All Coming Back To Me Now’ meer horen. De wedstrijden duren soms tot 2 uur ’s nachts.»