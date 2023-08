Tientallen piloten geschorst omdat ze gezondheidsproblemen verzwegen: «Gevaar voor veiligheid van luchtvaart»

In de Verenigde Staten hebben de federale autoriteiten ongeveer 5.000 piloten onderzocht die ervan verdacht worden jarenlang ernstige gezondheidsproblemen achter te houden. Een zestigtal onder hen mag voorlopig niet meer vliegen omdat ze een «gevaar vormen voor de veiligheid van de luchtvaart». Dat meldt The Washington Post.

Federale ambtenaren in de VS onderzochten ongeveer 5.000 piloten die ervan verdacht worden belangrijke gezondheidskwesties te hebben verzwegen. Sommigen zouden hun medische gegevens hebben vervalst om te verbergen dat ze een uitkering ontvingen voor ernstige gezondheidsproblemen die hun vermogen om veilig te vliegen in gevaar konden brengen, zo meldt The Washington Post.

De piloten van wie de gegevens zijn onderzocht, zijn militaire veteranen die de Federal Aviation Administration (FAA) hebben verteld dat ze geschikt waren om te vliegen, maar verzwegen dat ze ook veteranenuitkeringen ontvingen voor verschillende medische problemen waardoor ze niet konden of mochten vliegen. Onderzoekers van Veterans Affairs stuitten meer dan twee jaar geleden op de inconsistenties in de gegevens, maar de FAA had veel aspecten van het onderzoek niet openbaar gemaakt, aldus The Post.

Uit cockpit geweerd

FAA-woordvoerder Matthew Lehner zei aan The Post dat het agentschap ongeveer 4.800 piloten onderzocht «die mogelijk onjuiste of valse informatie hadden ingediend als onderdeel van hun medische aanvragen» en gaf aan dat ongeveer de helft van de zaken waren afgesloten. Hij voegde toe dat 60 piloten die «een duidelijk gevaar vormen voor de veiligheid van de luchtvaart» voorlopig uit de cockpit worden geweerd terwijl het onderzoek aan de gang is.

Bijna 600 piloten tegen wie een onderzoek loopt, hebben een vliegvergunning voor commerciële vluchten bij passagiersmaatschappijen. Veel van de andere piloten hebben een commercieel vliegbrevet, waarmee ze kunnen worden ingehuurd om voor verschillende klanten te vliegen.

Van twee walletjes eten

Piloten moeten regelmatig een gezondheidstest ondergaan, maar volgens The Post zijn de tests niet altijd waterdicht. Sommige piloten verzwijgen aandoeningen die niet fysiek waarneembaar zijn, zoals depressie of posttraumatische stress, om toch te kunnen werken. Tegelijk hebben sommige veteranen de ernst van hun gezondheidstoestand opgeblazen tegenover de Veterans Administration om hun invaliditeitsuitkering te verhogen.

Er wordt bekeken of het ministerie van Justitie betrokken moet worden bij individuele gevallen van mogelijke fraude met uitkeringen.

De FAA is zich al twee decennia bewust van het feit dat duizenden piloten mogelijk met ernstige gezondheidsproblemen vlogen, maar transportambtenaren verzetten zich tegen oproepen voor meer grondige achtergrondcontroles bij piloten, aldus The Post.

