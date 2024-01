Tragisch! Man verliest vrouw en ongeboren tweeling door zwangerschapsvergiftiging: «Geen geboortekaartjes, maar rouwkaartjes»

Jency herinnert zich de laatste momenten met Manon: «Ik ben nog met haar mee naar boven gegaan. Ze had last van haar rug, dus ik gaf haar nog een massage en ging weer naar beneden», deelt hij met Het Laatste Nieuws.

Manon was zeven maanden zwanger en het paar had net de laatste hand gelegd aan de geboortekaartjes voor hun tweeling. De kamer stond vol met voorbereidingen voor de baby's. Jency deelt de pijnlijke realiteit van het lege huis: «Alles doet me aan haar denken. Ik zie mezelf echt nog niet slapen in het bed waarin ik haar gevonden heb.»