Trein kan niet op tijd stoppen en ramt vastgereden oplegger met tractor: «Oh mijn God!» (video)

Het zware ongeval speelde zich woensdag af in Redding, een stad in de Amerikaanse staat Californië. Een vrachtwagen met een oplegger waarop een tractor stond kwam vast te zitten op een overweg. Even later komt er een trein aangereden die het gevaar wel ziet, maar niet op tijd kan stoppen. Het gevolg is een enorme klap waarbij de oplegger - en vooral de tractor - meters verder gekatapulteerd wordt.