Twee beren verorberen vers gegrild vlees vanop de BBQ: «We waren doodsbang» (video)

Een Amerikaanse vrouw dacht een BBQ te geven voor haar en enkele vrienden, toen twee ongenode gasten het feest kwamen verstoren. Op videobeelden is te zien hoe een zwarte beer eerst alle burgers naar binnenspeelt, en dan samen met een andere beer enkele flinke slokken cola drinkt.

De 26-jarige Melanie Frieh, van Naperville in de Amerikaanse staat Illinois, wist niet wat haar overkwam. «Mijn vrienden en ik waren op onze jaarlijkse trip», vertelt ze aan Daily Mail. «De uitbater van onze Airbnb had ons gewaarschuwd dat we voorzichtig moesten zijn, aangezien het ‘berenseizoen’ is.»

«Doodsbang»

Ze hadden er niet bij stilgestaan dat een BBQ weleens de aandacht zou kunnen trekken van beren. «We waren de burgers aan het grillen toen we plots de beren onze richting uit zagen komen», aldus Melanie. «We begonnen te schreeuwen en met pannen te slaan om hen weg te jagen, maar het deed hen niets. We legden de BBQ meteen af, namen de burgers die al gebakken waren, en renden meteen naar binnen. We waren doodsbang.»

Eenmaal binnen konden ze het opvallend tafereel vastleggen. In de video is te zien hoe een zwarte beer eerst even worstelt met de BBQ, maar dan erin slaagt om het deksel omhoog te krijgen. Vervolgens eet hij aan een indrukwekkend tempo alle burgers op. Met eenslokje cola rondt hijzijn koningsmaal af.

