Tweeling bevalt op dezelfde dag in hetzelfde ziekenhuis (video)

Klimaatopwarming kan het einde betekenen voor een kwart van alle Europese skigebieden, berekenden wetenschappers in een studie die in het tijdschrift Nature Climate Change verscheen. Als de aarde 2 graden opwarmt, komt een kwart van de 2.234 geanalyseerde skigebieden tussen IJsland en Turkije gemiddeld eens in de twee jaar zonder sneeuw te zitten.