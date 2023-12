Verenigde Staten: Man onschuldig verklaard na 48 jaar cel

De Afro-Amerikaan Glynn Simmons is daarmee de persoon die in de Amerikaanse geschiedenis het langst onschuldig in de cel zat.

Doodstraf

Hij werd in 1975 samen met Don Roberts veroordeeld voor de moord op een drankverkoper, bij een overval in Edmond, Oklahoma. Hij kreeg de doodstraf, die later werd omgezet in levenslang. Zijn veroordeling was gebaseerd op één enkele getuigenis, van een jonge klant in de winkel die bij de overval een kogel in het hoofd kreeg maar overleefde.