Verontwaardiging over Halloweendecoratie met onthoofde Jezus en duivel: «Respectloos» (video)

In Metairie, een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana, is verontwaardiging ontstaan over de Halloweendecoratie waarmee een man zijn huis versierd heeft. Het tafereel toont onder meer een onthoofde Jezus en de duivel, die Jezus’ hoofd vastheeft. De maker ontving bedreigingen, waarna zijn relatie op de klippen liep. Dat melden lokale media.

De onthoofde Jezuspop is omringd door nonnen en een priester. Buren van de bewoner, Vic Miorana, klagen dat het bloederig tafereel «respectloos» is. Miorana zegt dat hij achter zijn creatie staat: «Dit is gewoon versiering voor de lol, het is niet echt», klinkt het. «Het zijn schuimrubberen rekwisieten die ik zelf heb gemaakt. Het spijt me heel erg als dit iemand pijn doet of als iemand zich hierdoor verdrietig voelt.»

Miorana versiert zijn huis elkaar jaar voor Halloween. Sommige mensen vinden zijn decoratie van dit jaar te ver gaan. «Ik vind het respectloos tegenover de mensen die in Jezus geloven», aldus een man. «Het is beschermd door de vrijheid van meningsuiting, ja, maar maakt dat het goed? Dat is mijn vraag. En zou je dit ook met een andere religie doen? Ik dacht het niet!»

Bedreigingen

«Als mensen het aanstootgevend vinden, moeten ze deze buurt maar vermijden», vindt buurman Paul Leto.

Sinds een bericht over het tafereel viraal ging, is de relatie van Miorana en zijn partner gestrand. Het koppel ontving talloze bedreigingen en de vrouw verloor zelfs haar baan. «Mijn vriendin, met wie ik drie jaar samen was, is online lastiggevallen en gepest, alsook haar familiebedrijf», dixit Miorana.

Ondanks de controverse zei Miorana dat hij «absoluut niet» van plan is om zijn decoratie weg te halen.

