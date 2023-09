Video’s van twerkende Pluto en Minnie opgedoken: Disney stelt een onderzoek in (video)

Twerkende Pluto

In een video die door het TikTok-account illegal.disney is geplaatst, is Pluto te zien terwijl hij aan het twerken is. In een andere video, die inmiddels verwijderd is, is te zien hoe een medewerker verkleed als Minnie hetzelfde dansje doet, dit keer in de kleedkamers. De beelden zijn gefilmd in Disneys Anaheim park in Californië.