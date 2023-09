Vijf doden nadat kabel van glazen lift breekt in populair resort in Bali

De 20-jarige Ni Luh Superningsih, de 24-jarige Kadek Hardiyanti, de 19-jarige Kadek Yanti Pradewi, de 19jarige Sang Putu Bayu Adi Krisna en de 23-jarige Wayan Aries Setiawan stapten tijdens hun werkdag nietsvermoedend de lift in. De lift is erg populair bij influencers.

Maar de kabel brak, waardoor de jonge slachtoffers 100 meter naar beneden vielen. De families van de slachtoffers weten nog niet of ze het resort zullen aanklagen. “Maar we geloven in karma. Als het de fout van het resort is, dan zullen ze sowieso gestraft worden.”