Vrouw wordt aangestaard op trein, maar beseft pas achteraf waarom: «Mijn rok is doorzichtig!» (video)

Rosa Cecilia kocht onlangs een rok van omgerekend 8 euro in een vintagewinkel. Ze droeg er een topje boven met luipaardmotief. Toen ze de trein nam, merkte ze dat ze door verschillende mensen aangestaard werd. Aanvankelijk voelde ze zich gevleid en dacht ze dat iedereen haar outfit erg mooi vond. Toen ze thuis kwam en haar outfit in de spiegel bekeek, zag ze echter dat haar rok doorschijnend was en iedereen haar string en achterwerk dus kon zien.

Plaatsvervangende schaamte

De fashionista deelde het oepsmomentje op TikTok, waar het filmpje al meer dan 20.000 views haalde. «Wanneer ik dacht dat iedereen op de trein me aanstaarde omwille van mijn mooie outfit, maar niet besefte dat mijn rok doorzichtig is», zucht ze erbij. Haar volgers voelen met haar mee. «Ik zou sterven van schaamte», «Oh nee, zo gênant!», «Ik schaam me in jouw plaats, maar je bent wel heel mooi», en «Eerlijk? Mocht ik zo’n mooi achterwerk hebben, zou ik elke dag in die rok rondlopen», lezen we onder meer in de reacties.