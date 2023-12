Waalse kerstboomdief verontschuldigt zich: «Sorry, ik was dronken»

Op kerstavond plaatste Leonora Willis een bericht op Facebook in de groep voor de inwoners van Chamonix. «Gisterenavond heeft iemand een van de kerstbomen voor de winkel Orage gestolen. Natuurlijk past deze daad niet echt bij de kerstspirit en is het niet erg gastvrij tegenover een winkel die pas een week geleden is geopend. Als de schuldige persoon zo vriendelijk zou willen zijn om onze mooie kleine kerstboom terug te geven, zouden we blij zijn om hem te ruilen voor een stukje Mince pie (een soort kersttaart, nvdr.). Zand erover», schreef de handelaar.