Werknemers met DEZE voornaam krijgen meer loon

Attentia vergeleek de mediaan van de brutolonen van bedienden met een voornaam bestaande uit vier of minder karakters, met die van bedienden met een voornaam bestaande uit vijf of meer karakters. Het resultaat: 4.500 tegenover 4.135, een verschil van 365 euro per maand.

Leeftijd

Het loonsverschil is meer uitgesproken bij mannen (412 euro) dan bij vrouwen (71 euro). En ook in leeftijd ontdekt Attentia een onderscheid. Onder de dertig jaar is er geen verschil tussen lange en korte namen. Naarmate de leeftijd stijgt, groeit ook de kloof. Bij 30- tot 39-jarigen bedraagt het verschil 140 euro. Bij veertigers en vijftigers komt daar telkens zo’n honderd euro bij. Maar zestigplussers hebben het grootste verschil, met 772 euro bruto per maand.