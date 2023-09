Wetenschappers vinden mysterieuze bol op bodem van oceaan: «Lijkt wel het begin van een horrorfilm»

«We weten niet eens wat het is»

Op 30 augustus deed de onderwaterrobot Okeanos Explorer een ongelooflijke ontdekking, op een diepte van 3.300 meter in de Stille Oceaan nabij Alaska. Op hun schermen zagen de wetenschappers een mysterieuze gouden bol verschijnen. Een ei? Een onbekende spons? Tot op vandaag weten de onderzoekers niet wat het is . «Het lijkt wel het begin van een horrorfilm», zei een van de wetenschappers van de expeditie. «Het bizarre aan deze zaak is dat we niet eens weten wat het precies is», vertelt Kerry Howell, diepzeespecialist aan de Universiteit van Plymouth, aan The Guardian.

«We weten heel weinig over onze eigen planeet»

Mogelijk ontdekken wetenschappers binnenkort wel wat het vreemde object is. Met behulp van een op afstand bediende arm haakten de onderzoekers de gouden bol los. Daarna werd hij door een buis gezogen. In het labo zullen wetenschappers meer gedetailleerde analyses kunnen doorvoeren. In afwachting van de resultaten, herinnert dit exemplaar er ons alvast aan «hoe weinig we weten over onze eigen planeet, en hoeveel we nog moeten leren over onze oceaan», zegt Sam Candio, de coördinator van de expeditie.