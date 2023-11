Wordt de dodo terug tot leven gebracht?

Biotechbedrijf Colossal Biosciences uit Texas kondigde in de afgelopen twee jaar aan drie verschillende uitgestorven diersoorten weer tot leven te willen brengen: de wolharige mammoet, de Tasmaanse tijger en de dodo. Voor dat laatste project werkt het bedrijf met de Mauritian Wildlife Foundation. Die beschermt bedreigde plant- en diersoorten op Mauritius, het eiland in de Indische Oceaan waar de dodo leefde tot hij uitstierf in de zeventiende eeuw.

Via het partnerschap zullen het Collossal Biosciences en MWF «eveneens samenwerken rond het herstel van kritieke ecosystemen via het weghalen van invasieve soorten, herbegroeiing en inspanningen rond sensibilisering», aldus de non-profitorganisatie. «Deze habitats zullen dodopopulaties en andere inheemse Mauritiaanse soorten ondersteunen.»

Volgens het American Museum of National History is de dodo een «schoolvoorbeeld van uitsterving». De vogel, die verwant is aan de duif, werd groter en stopte met vliegen omdat het op Mauritius niet bedreigd werd door roofdieren. De vogel werd rond het jaar 1600 echter ontdekt door Nederlandse soldaten en was minder dan 80 jaar later volledig uitgestorven «door ontbossing, jacht en de vernieling van hun nesten door dieren die de Nederlanders naar het eiland bracht.

Het onderzoekscomplex Smithsonian, waartoe het American Museum of National History behoort, schrijft in een artikel op zijn website nog dat Colossal nog ver verwijderd is van het weer tot leven brengen van uitgestorven dieren. Ze zijn nog steeds bezig met de ontwikkeling van de nodige genetische processen en sommige wetenschappers zijn ervan overtuigd dat het bedrijf niet in zijn opzet zal lukken.

Voor de dodo wil Colossal het DNA aanpassen van de Nicobar-duif, die het dichtst verwant is aan de dodo. Maar, waarschuwen wetenschappers in het artikel, het is niet omdat dat zou lukken, dat het nieuwe dier zich ook als een dodo zou gedragen als het geen voorgangers heeft om van te leren. En wetenschappers stellen zich ook ethische vragen over het aanpassen van de habitat in Mauritius om de dodo, nu een nieuwe diersoort, onder te brengen.