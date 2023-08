WOW. Droogte legt 113 miljoen jaar oude afdrukken van dinosaurussen bloot in Texas (video)

De verzengende droogte heeft in de Amerikaanse staat Texas opnieuw prehistorische voetafdrukken van dinosaurussen blootgelegd in een opgedroogde rivierbedding. Meerdere sporen van twee verschillende dinosaurussoorten - daterend van 113 miljoen jaar geleden - werden onlangs ontdekt in Dinosaur Valley State Park in Glen Rose, ongeveer 128 kilometer ten zuidwesten van Dallas.