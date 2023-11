WTF. Man steekt hond dood met hooivork: «Het bloed spoot uit zijn hals»

De relatie tussen Geert S. (57) en Ozkar was al jaren voor het fatale incident zwaar verstoord, zo was gebleken op zitting in oktober. «Er moet ooit iets gebeurd zijn», sprak de advocaat van de familie toen. «Ozkar blafte nooit, tenzij op S.» Daarna had de buurman ook een chemisch goedje over de viervoeter gegoten en had hij bij een ander incident gedreigd dat hij het dier de «kop in zou slaan».