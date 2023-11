WTF. Tweejarige peuter vuurt per ongeluk pistool af in Walmart, moeder aangehouden

Volgens het Waverly Police Deparment vertelde de vrouw dat haar 2-jarige peuter het pistool, een Taurus 9mm, vond in haar handtas. Hij haalde het uit, waardoor het per ongeluk afging. De politie zei dat de kogel het plafond van de winkel raakte en dat het kind een lichte verwonding aan zijn voorhoofd opliep «door contact met het magazijn».

Moeder aangehouden

De vrouw, wiens naam niet bekend is, is in hechtenis genomen en is aangeklaagd voor in het in gevaar brengen van kinderen. De jongen werd naar het ziekenhuis overgebracht, en komt daarna terecht bij een voogd.