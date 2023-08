WTF. Vrouw begraaft overleden vader in zelfgemaakte doodskist in achtertuin en leeft van zijn uitkering

De 95-jarige Bruce Brown was al sinds april spoorloos. Speurders ontdekten dat de dochter van Brown, de 53-jarige Gennice Walker, leefde van de uitkeringen van haar vader, zo meldt het kantoor van de sheriff in een persbericht.

Begraven in zelfgemaakte doodskist

In Nevada voerden speurders een huiszoekingsbevel uit in Pahrump, op de grens met Californië. Ze troffen er het stoffelijk overschot van Brown aan in zijn achtertuin. Na het uitgraven van een klein deel van de tuin vonden onderzoekers de man, begraven in een zelfgemaakte doodskist.