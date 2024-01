Zeventiger vervolgd voor aanranding buurkinderen: «Hij stopte haar in bad»

«Het meisje vertelde dat hun buurman, die de kinderen regelmatig naar school bracht, hen in de wagen artikels liet lezen over verkrachtingen, en over relaties met een groot leeftijdsverschil», zei het parket. «Hij had haar ook meegenomen naar een woning waar hij vaak werkjes uitvoerde, en had er daar op aangedrongen haar in bad te mogen doen, onder het mom dat hijzelf nooit kinderen had gehad. Hij nam het meisje in haar ondergoed ook op schoot als een baby, voerde haar een papfles die gevuld was met cola, en betastte haar over heel haar lichaam.»