300 passagers coincés pendant 3h dans un train sans lumière ni chauffage près de Liège

Le train tombe en panne dans un tunnel

Le train ICE 317, opéré par le transporteur allemand Deutsche Bahn, est tombé en panne vers 18h00 dimanche dans le tunnel de Soumagne, long d’un peu plus de 6 km. Le convoi a ensuite été remorqué et tracté vers Liège trois heures plus tard. Les 300 voyageurs à bord ont été invités à prendre le train suivant vers Francfort depuis la gare de Liège afin de poursuivre leur voyage.

3 heures d’attente dans le froid

Les passagers racontent avoir dû attendre plusieurs heures dans le froid à bord de ce train immobilisé, rapporte l’agence de presse dpa. La porte-parole de la SNCB confirme qu’une fois le train privé d’alimentation, les systèmes de chauffage, de climatisation et d’éclairage ne peuvent plus fonctionner. «Il a effectivement eu un souci technique vers 18 heures hier dans le tunnel de Soumagne. Il n’y avait plus d’arrivée électrique au niveau du train et donc plus de chauffage, plus de climatisation, plus d’éclairage. Donc les 300 passagers ont effectivement dû patienter pendant 3 heures dans le froid. Ils ont dû attendre que l’on puisse vérifier s’il y avait moyen de dépanner directement le train, ce qui n’a pas été possible. Donc il a fallu faire appel à un train de remorquage pour pouvoir tracter le convoi en panne vers la gare de Liège.», a détaillé à la RTBF Véronique Piraux, porte-parole de la SNCB.