Accident de manège à La Hestre: les victimes ne sont plus en danger, le forain libéré

L’état de santé des deux personnes qui se trouvaient dans un état critique, après l’ouverture dimanche d’une barrière dans une attraction foraine à la ducasse de La Hestre (Manage), est stabilisé et ces dernières ne sont plus en danger, a précisé lundi peu avant 16h30 le parquet de Charleroi. Le forain, qui a été privé de liberté dans le cadre de l’enquête, a été relaxé.

Leur état de santé s’est stabilisé

L’unique barrière de sécurité d’une attraction foraine s’est ouverte dimanche en milieu d’après-midi alors que l’attraction était en mouvement lors de la kermesse de La Hestre. Plusieurs personnes se trouvaient dans le manège au moment des faits. Les victimes sont tombées d’une hauteur de deux à trois mètres et sept personnes ont été blessées, dont deux plus grièvement. Lundi matin, ces deux dernières, parmi lesquelles une jeune fille née en 2012, se trouvaient toujours dans un état critique. Elles sont finalement hors de danger et leur état de santé s’est stabilisé, a rassuré le parquet de Charleroi peu avant 16h30.