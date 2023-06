Accident entre un camion de pompiers et une voiture de la police à Bruxelles: un blessé est à déplorer

Un accident impliquant un camion de pompiers et une voiture de la police fédérale est survenu vendredi après-midi aux environs de 16h45 au carrefour du boulevard Simon Bolivar et de l’avenue de l’Héliport, à Bruxelles. L’information a été révélée par BX1 et confirmée par la police de Bruxelles Capitale-Ixelles.