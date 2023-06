Albert II hospitalisé en urgence, le roi Philippe reporte une visite officielle

«Il est conscient et des examens sont effectués», a indiqué un porte-parole du Palais qui précise que cette hospitalisation est préventive. A l’heure d’écrire ces lignes, on ne sait pas combien de temps l’ancien monarque devra rester hospitalisé, tout cela dépendant des résultats de ses examens.

Philippe reporte un déplacement

Au cours de cette visite universitaire, Philippe devait s’entretenir avec un groupe d’étudiants sur des sujets comme l’environnement, le bien-être mental et l’économie. La venue royale a été reportée et non supprimée. Une nouvelle date doit encore être déterminée, a précisé l’université.