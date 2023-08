Alcool au volant: fini le délai de 15 minutes avant de souffler!

De nouvelles procédures d’éthylotest vont voir le jour, a annoncé jeudi le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, dans un communiqué. Elles permettront aux policiers de gagner du temps et donc de réaliser plus de contrôles.

Fini le délai de 15 minutes avant de souffler!

Les conducteurs et conductrices peuvent demander un délai de quinze minutes avant de souffler, prétextant qu’ils ont bu il y a très peu de temps et que l’alcool encore présent dans la bouche pourrait fausser le résultat. Cette faculté va être supprimée, indique SudInfo qui a interrogé le ministre. Les appareils modernes sont en mesure de détecter ce biais et de le neutraliser automatiquement. Les contrôles se heurteront à moins d’obstacles pratiques. Le minimum de volume d’air expiré sera abaissé (1,2 litre et non plus 1,9 litre). Aujourd’hui, ceux qui n’atteignent pas le 1,9 litre requis doivent effectuer une prise de sang.