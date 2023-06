Alerte aux orages et pluies torrentielles : voici à quoi s’attendre ce jeudi

Un «système frontal très actif» en provenance de la France traversera notre pays ce jeudi. L’est et le centre du pays devraient être les régions les plus concernées, avec des pluies parfois intenses et prolongées ainsi qu’une possibilité de développement de cellules orageuses isolées, annonce l’IRM qui met en garde contre un risque d’importants cumuls de précipitations sur ces régions. Dans le nord-ouest du pays, les quantités de précipitations devraient par contre être moins importantes.