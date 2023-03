Allergiques, à vos mouchoirs! La saison des pollens arrive

Les bouleaux produisent beaucoup de pollen et sont de ce fait considérés comme les plus allergisants en Belgique. Leur saison pollinique intervient en outre après celle, intense et longue, des noisetiers et des aulnes, dont les allergènes sont similaires à ceux du bouleau. Certaines personnes allergiques à l’un de ces arbres ressentent dès lors des symptômes lorsque les deux autres sont en fleurs. On estime qu’une personne sur 10 en Belgique ressent des symptômes allergisants en cas d’exposition au pollen de bouleau, de noisetier ou d’aulne.