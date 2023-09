Amazon : Tout ce qu’il faut savoir sur les Jours Flash Prime

Cela va bientôt faire un an qu’Amazon est disponible dans sa version belge. C’est finalement une bonne nouvelle pour les Belges puisque dans notre plat pays, l’abonnement à Amazon Prime (qui donne notamment accès à la livraison gratuite et à la plateforme de streaming Prime Video) coûte 25 € par an (ou 2,99€ par mois) contre 69,90 € par an en France.