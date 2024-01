Après la pluie, c’est le froid qui arrive sur la Belgique avec même peut-être de la neige dimanche

Si l’après-midi de jeudi se passera généralement au sec, les pluies seront de retour dès la soirée et arroseront le pays une bonne partie de la nuit, selon les prévisions à la mi-journée de l’Institut royal météorologique. Le temps se fera moins humide dès vendredi, tandis que les températures baisseront progressivement pour glisser sous le zéro à partir de dimanche.

Un temps sec à partir de vendredi

La matinée de vendredi se déroulera sous la pluie, avant que le temps ne devienne plus sec, et lumineux, depuis le sud-est en cours d’après-midi. Les maxima seront en baisse, pour varier de 4°C en Haute Ardenne à 7°C en plaine. Les températures resteront légèrement positives pendant la nuit.

Samedi, il fera gris et parfois brumeux, surtout en Ardenne. De faibles pluies resteront possibles par moments et il pourrait tomber quelques flocons sur les hauteurs. Le mercure ne devrait pas dépasser 2°C en Ardenne, 5°C dans le centre du pays et 7°C à la Côte.