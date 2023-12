«Attention chats en balade»: Cette commune est la première à installer de tels panneaux en Wallonie

C’est une nouvelle qui réjouit les amis des animaux et les propriétaires de chats. Flémalle est devenue la première commune de Wallonie à installer des panneaux qui alertent sur le passage fréquent de… chats!

25 panneaux installés à Flémalle

«Attention! Chats en balade dans le quartier. Ralentir», peut-on lire sur ces 25 nouveaux panneaux qui s’adressent aux automobilistes. «On s’est rendu compte, vu des demandes de citoyens, qu’il y avait des rues qui étaient plus accidentogènes que d’autres en termes de chats. Pendant deux ans, la cellule bien-être animal de la commune de Flémalle a récolté tous les endroits où on remarquait des décès de chats. (…) Nous avons décidé de faire une action un peu plus choc, un peu plus visible, pour sensibiliser encore plus les citoyens à la problématique des chats», a expliqué la commune à RTC Liège.

Certains adorent, d’autres détestent…

L’initiative a été saluée par de nombreux habitants et internautes. «Bravo, toute vie est à respecter! Celle de nos animaux aussi. Une commune qui l’a compris», «Toutes les communes devraient faire de même», «Super comme idée», peut-on ainsi lire sur Facebook. D’autres personnes se montrent plus dubitatives. «L’argentdes contribuables jeté à la poubelle! Il y a bien plus à faire que de mettre cette plaque», «à partir du moment où ils ne ralentissent pas près des écoles, vous pensez vraiment qu’ils ralentiront pour des animaux?», «C’est le contribuable qui paie des conneries pareilles?», réagissent d’autres.

Ne pas comparer avec les accidents humains

«Je voudrais insister pour dire que ce n’est pas parce qu’on a un cœur pour les animaux qu’on n’a pas un cœur pour l’humain et qu’il ne faut pas confondre la problématique des accidents humains avec la problématique des accidents de chats. C’est en plus. Donc voilà, si en plus les citoyens peuvent aussi freiner pour les chats, ce serait une priorité pour nous», a quant à elle tenu à préciser la commune.