Attention, des orages vont s’abattre sur la Belgique: l’alerte orange déclenchée par l’IRM

Les maxima se situeront aux alentours de 23ºC en bord de mer et varieront entre 27 et 33ºC dans l’intérieur du pays.

Ces averses orageuses persisteront encore temporairement au cours de la soirée et de la nuit de dimanche à lundi. Puis, le temps redeviendra plus calme avec un ciel davantage dégagé. Des nuages bas et du brouillard pourront néanmoins se former sur le sud-est du pays. Les minima seront compris entre 15 et 18ºC.