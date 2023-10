Attention si vous avez ce produit chez vous: Carrefour le rappelle à cause de la présence potentielle de E. Coli

Ce sont les huîtres creuses Bretagne N3 12 pièces de la marque Carrefour, vendues entre le 13 et le 17 octobre et dont la date limite de consommation est fixée au 22/10/2023, qui sont concernées par ce rappel de produit. Ces huîtres ont été vendues dans les hypermarchés Carrefour de Mons Grands Prés, d’Auderghem et de Bomerée.