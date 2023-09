Attention si vous avez des enfants: l’Afsca retire de la vente ce produit souvent consommé par les plus petits!

En accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), la société Tan-Tan procède au retrait de la vente de plusieurs paquets de raisins secs de la marque Natural Nuts en raison de l’absence d’indication de l’allergène «sulfites» sur l’emballage et une teneur trop élevée en résidus d’un produit pharmaceutique, le chlorpyrifos, considéré comme neurotoxique et perturbateur endocrinien.

Les produits concernés sont les sachets de raisins golden jumbo de 250 et 500 grammes, dont la date de production se situe entre le 1er août 2022 et le 29 août 2023 inclus, et les sachets de raisins blanc medium de 250 et 500 grammes, dont la date de production se situe entre le 1er août 2022 et le 29 août 2023 inclus.