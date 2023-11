Attention si vous devez vous rendre à l’aéroport de Bruxelles ce matin

Le ring intérieur de Bruxelles a été fermé lundi pendant deux heures environ en raison d’un accident grave entre une voiture et un camion, survenu vers 4h15 à hauteur de Zaventem, a fait savoir le centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum). Vers 6h30, la chaussée était à nouveau libre.

Un mort et deux blessés graves

L'accident qui s'est produit peu après la sortie 3/Zaventem luchthaven (aéroport), a fait un mort et deux blessés graves, ont précisé les services de secours. Les victimes se trouvaient toutes dans la voiture. C'est le conducteur qui est mort sur le coup. Les blessés ont été emmenés à l'hôpital. Le ring a dû être complètement fermé à la suite de la collision, engendrant des files longues d'une dizaine de kilomètres.

Une heure de pointe chaotique

La circulation en heures de pointe restait cependant chaotique à cet endroit et ailleurs, notamment en raison de la météo pluvieuse. Ainsi sur l'E19 à hauteur de Zemst (Brabant flamand), un autre accident impliquant poids lourd et voiture s'est produit vers 6h15 en direction de Bruxelles. La voiture a percuté le camion qui se trouvait sur la bande d'arrêt d'urgence. Celui-ci a fini en ciseau et perdait du carburant. Seule la bande de gauche était encore accessible au trafic.