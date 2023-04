Attention si vous êtes allé chez Ikea: le géant suédois rappelle ce produit

Ikea rappelle, vendredi, les «Ficus Microcarpa Ginseng» à cause de la présence d’un ver nématode. La clientèle est invitée à contacter l’enseigne pour obtenir un remboursement ou à ramener la plante dans un sac plastique doublé pour minimiser le risque de propagation. Aucune preuve d’achat n’est nécessaire.

Ces plantes ont été vendues entre le 1er janvier et le 31 mars 2023 en Belgique, dans des pots de 14 et 22 centimètres. Les numéros des articles sont les 30432724 et 40432728.