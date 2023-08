Attention sur la route de l’école: «Les enfants ne créent pas d’insécurité, ils en sont victimes»

14 enfants blessés par jour

«Les enfants ne créent pas d’insécurité, ils en sont victimes», rappelle le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet. «C’est aux adultes d’être vigilants, attentifs et de mettre tout en œuvre pour les protéger et éviter d’en faire des victimes de la route.»

Le cap du passage en secondaire

«Au seuil de la puberté, les jeunes qui se rendent seuls à l’école ne sont pas toujours conscients des risques liés à la circulation», prévient Vias. Ainsi, selon son enquête menée auprès de 640 10-14 ans, «plus d’un jeune piéton de 12 à 14 ans sur deux (52%) a déjà, au cours du mois écoulé, traversé au rouge. Et plus de quatre jeunes sur dix (42%) indiquent qu’ils ont lu ou envoyé un message en faisant du vélo. Non seulement ils sont alors plus distraits, mais il leur est aussi plus difficile de garder l’équilibre car ils conduisent d’une seule main». Les cyclistes sont aussi nombreux à écouter de la musique en roulant.