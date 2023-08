Avertissement aux orages: le numéro d’urgence 1722 activé ce mercredi

Plusieurs alertes

De son côté, l’IRM a placé la province de Luxembourg en alerte jaune pour la pluie de ce mardi après-midi jusqu’à jeudi matin. Une perturbation pluvieuse active traversera en effet le pays cette nuit et mercredi matin. De plus, le temps y restera encore pluvieux une partie de la journée de mercredi. Des cumuls de 30 à 40 l/m2 en 24 heures, et très localement plus, seront dès lors possibles sur cette partie du territoire. Ailleurs, les précipitations, essentiellement liées aux averses (orageuses), pourraient très localement être importantes, mais la valeur seuil d’avertissement sera dépassée sur moins de 25% d’une province.