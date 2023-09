Aviation: Mauvaise nouvelle pour les passagers Air Belgium

La compagnie aérienne Air Belgium annonce lundi cesser son activité passagers, «chroniquement non rentable» en raison notamment de la concurrence sur le marché. La compagnie axera désormais son développement exclusivement sur le fret (cargo) et l’ACMI (l’affrètement d’avions pour d’autres compagnies aériennes, NDLR) qui lui offrent des perspectives de croissance.

Une procédure de réorganisation judiciaire

Le conseil d’administration de la compagnie a également introduit auprès du tribunal de l’entreprise une procédure de réorganisation judiciaire par accord amiable, afin de faire face à sa dette, de renouer avec la rentabilité et de lui permettre de se réorganiser. Le tribunal examinera la demande dans les jours à venir. En cas de feu vert, la compagnie pourra notamment négocier des accords avec ses créanciers pour réduire sa dette . «La procédure de réorganisation judiciaire vise à assurer la pérennité de la société et en aucun cas l’entité juridique n’est vouée à être impactée», précise la compagnie.

Des licenciements?

En mars, face à l’impossibilité de répercuter la hausse des prix des coûts fixes sur le prix des billets, elle a d’ailleurs supprimé les vols vers des destinations non rentables comme les Caraïbes et les Antilles françaises. Air Belgium a alors concentré ses activités sur l’Afrique du Sud et l’Ile Maurice, tandis que la capacité des avions libérés a été allouée aux activités charter et ACMI (cargo et passager). Ces obstacles ont «sévèrement affecté» la rentabilité de l’activité passagers et la trésorerie de la compagnie, souligne Air Belgium.