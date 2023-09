Bart De Wever donne sa vision du futur de la Belgique: «le fond du gouffre est désormais en vue»

Des élections «incroyablement importantes» en 2024

Dans son discours, Bart De Wever a souligné le caractère «incroyablement important» des prochaines élections. «Nous aurons plus que jamais besoin de vous, car le dénouement de l’histoire de la N-VA est à portée de main. Au niveau fédéral, rien ne va plus. La Belgique se précipite, sans gouvernail, vers le gouffre financier. Alors qu’en Flandre, l’ensemble des emplois vacants ne trouvent pas preneurs, la Vivaldi a fortement augmenté, sur ordre du PS, les allocations pour le chômage de longue durée», a déclaré M. De Wever. Pour le président de la N-VA, «avec la Belgique, le fond du gouffre est désormais en vue. Et tous les partis flamands le savent».