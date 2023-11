Bientôt de nouvelles inondations en Belgique? «Nous nous attendons à des précipitations intenses»

La population des communes de Lo-Reninge, Alveringem, Poperinge et Vleteren a été prévenue via le système BE-Alert, qui permet d’informer les citoyens en cas d’urgence.

Les pompiers recommandent aux habitants de limiter leurs déplacements, de stationner leur véhicule en lieu sûr (et d’éviter les garages), de protéger les ouvertures menant aux rez-de-chaussée et aux caves et, enfin, de couper l’alimentation en gaz, eau et électricité.