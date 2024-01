Bientôt trois jours de grève ? L’année commence mal sur le rail...

Préoccupation du bien-être du personnel

D’après l’organisation syndicale, le dialogue social se délite et «ne se limite plus qu’à un échange d’informations sur les décisions déjà prises par la direction». La CGSP Cheminots a exprimé ses préoccupations par rapport au bien-être du personnel, à l’emploi, au recrutement statutaire et à un service de qualité «mais aussi viable pour les passagers». La direction continue cependant de «rester sourde» aux inquiétudes du camp syndical. Le syndicat se dit foncièrement opposé à «toutes les initiatives visant uniquement les énièmes mesures d’amélioration de la productivité et les réductions d’effectifs» parmi le personnel qui «fait la vraie différence pour les passagers chaque jour et chaque nuit».