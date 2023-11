Bill Gates aperçu dans les égouts de Bruxelles (vidéo)

Mais que faisait Bill Gates, l’un des hommes les plus riches au monde, dans les égouts de Bruxelles? Une chose est sûre: ce n’est pas un montage réalisé par une intelligence artificielle. On vous explique tout ça!

On ne présente plus Bill Gates. Ce milliardaire américain est le cofondateur de Microsoft. C’est l’un des hommes les plus riches de la planète. Sa fortune est estimée à plus de 120 milliards de dollars. Depuis 16 ans, via sa fondation Bill & Melinda Gates, il consacre une partie de sa fortune pour améliorer les soins de santé et de réduire l’extrême pauvreté dans le monde.

«Ça pue!»

Récemment, Bill Gates était à Bruxelles. Ce n’était pas la première fois, loin de là, qu’il est de passage dans la capitale européenne et jusque-là, il n’y a rien d’exceptionnel. Ce qui l’est plus, c’est qu’il a été aperçu dans les égouts. Il a même posté la vidéo sur son compte Instagram, suivi par 8,6 millions de personnes. «Qu’est-ce que je fous 30 pieds sous terre à Bruxelles? Je vais dans leségouts et ça pue!», écrit-il.

«Les toilettes sont la pierre angulaire de la santé publique»

Mais que faisait Bill Gates dans les égouts bruxellois? Pour cela, il faut regarder le calendrier. Ce dimanche 19 novembre, date à laquelle la vidéo a été publiée, c’était la Journée mondiale des toilettes. Une journée importante pour le milliardaire. «Les toilettes sont la pierre angulaire de la santé publique et jouent un rôle essentiel dans la protection de l’environnement. Laisser autant de personnes sans toilettes sûres met en péril l’ensemble du Programme 2030, les plus pauvres, en particulier les femmes et les filles, payant le prix le fort en termes de problèmes de santé, d’absence d’éducation, de perte de productivité et d’insécurité générale», peut-on lire sur le site de l'Onu.

Bill Gates sous le charme

«J’ai exploré l’histoire cachée du système d’égouts de Bruxelles et le rôle des eaux usées dans la santé mondiale pourla Journée mondiale des toilettes de cette année», a expliqué Bill Gates dans sa vidéo. Cette visite à Bruxelles, et plus particulièrement celle du Musée des égouts, a permis au cofondateur de Microsoft de comprendre comment Bruxelles a vaincu les épidémies de choléra par le passé par la gestion des eaux usées. De nos jours, l’analyse des eaux usées donne des informations importantes aux scientifiques. «Les scientifiques testent les eaux usées pour repérer le Covid, la polio et les autres maladies», explique Bill Gates.

«Merci Bruxelles de m’avoir montré un côté unique de votre ville géniale», a conclu le milliardaire dont la vidéo a été vue plus de 3 millions de fois en moins de 24 heures.