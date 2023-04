Bonne nouvelle dans le Limbourg: la louve Noëlla a donné naissance à sa quatrième portée

La louve Noëlla appartenant à la meute implantée à Hechtel-Eksel (Limbourg), a donné naissance à sa quatrième portée autour du 20 avril, annoncent l’agence Nature et Forêts (ANB) et l’association Landscape vendredi.

Sur les images des caméras, on peut voir que Noëlla n’a plus son ventre arrondi et tout semble indiquer qu’elle allaite, explique Jeroen Denaeghel, porte-parole de l’ANB.