Bonne nouvelle : Le premier festival de lumières de Wallonie aura lieu cet hiver

La première édition du festival de lumières en Wallonie, qui se déroulera à Mons, aura pour fil conducteur le surréalisme et la poésie. Huit soirées, du 25 au 28 janvier et du 1er au 4 février 2024, seront consacrées à l’événement.

Un parcours de 3 km dans la ville de Mons

Le centre historique de Mons, capitale culturelle de Wallonie, sera sublimé d’art et de lumière grâce à un parcours de trois kilomètres parsemé de 25 installations et projections lumineuses qui s’intégreront dans le cadre urbain et dans l’architecture du cœur historique de la cité du doudou. Les installations lumineuses et les projections seront conçues en synergie avec les artistes, les entreprises locales et régionales et le public.