Bonne nouvelle pour les clients Fortis, Fintro et Hello Bank!

Les clients de BNP Paribas Fortis, Fintro et Hello Bank! bénéficieront d’un taux de base et d’une prime de fidélité plus élevés sur les comptes d’épargne réglementés à partir du 1er août prochain, annonce vendredi le groupe bancaire dans un communiqué. Le taux d’intérêt du compte d’épargne ordinaire passe de 0,15% à 0,25%, tandis que la prime de fidélité augmente de 0,10% à 0,25%. Pour le compte d'épargne plus, si le taux d'intérêt reste fixé à 0,5%, la prime de fidélité sur le montant qui reste au moins un an sur le compte passe elle à 1%, contre 0,75% actuellement.