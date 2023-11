Bonne nouvelle pour près de six millions de Belges: vous serez remboursés plus rapidement!

En Belgique, vous êtes près de six millions à souscrire à une assurance complémentaire pour vos soins de santé. Huit ménages belges sur dix disposent d’une assurance hospitalisation, bien souvent via leur employeur. Dès aujourd’hui, vous serez désormais remboursés plus rapidement en passant par la plateforme assurmed.be.

Un changement positif

Désormais, il faudra simplement que vous donniez votre consentement une fois sur la plateforme afin que les données sur l’attestation de soins puissent être utilisées. Vous ne devrez pas obligatoirement passer par la plateforme, et l’ancien système reste valable. AG Insurance, Allianz, AXA, Belfius, DKV, Ethias et Justitia sont les sept compagnies qui participent à l’initiative, tandis que KBC n’est pas encore monté dans ce train.

Une administration plus efficace

«Ce large soutien a pour conséquence que près de 6 millions de patients peuvent bénéficier d’une administration plus efficace de leurs frais facturés par des médecins généralistes et des dentistes, ce qui se traduit par un remboursement plus rapide de la facture jusqu’à parfois cinq jours ouvrables plus vite que dans le cadre de la procédure actuelle», déclare la porte-parole du secteur.