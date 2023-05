Bonne nouvelle si vous roulez au diesel !

Le prix maximum du diesel diminuera à partir de mercredi, indique le SPF Economie mardi. Le diesel B7 coûtera 1,729 euro le litre, en baisse de 2,7 centimes. Il s’agit du prix maximum le plus bas depuis fin 2021, lorsqu’il était inférieur à 1,7 euro le litre. Cette baisse résulte des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leurs compositions sur les marchés internationaux.

Le tarif maximum est fixé par le SPF