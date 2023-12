Bruxelles: Deux puéricultrices quittent la crèche en oubliant un bébé à l’intérieur

Les parents se retrouvent face à une crèche fermée

Un avertissement pour négligence

La petite fille d’à peine un an serait restée environ 1 heure seule. Elle dormait au moment des faits et elle a été récupérée saine et sauve. L’une des deux puéricultrices avait plus de 10 ans d’expérience au sein de l’établissement. Elle et sa collègues ont toutes les deux reçues un avertissement. «Leur négligence a été de ne pas vérifier avant la fermeture que tout le monde était bien parti. Ce sont malheureusement des choses qui ne devraient pas arriver, mais qui sont arrivées», a déclaré le président du conseil d’administration de la crèche.