Bruxelles: Elle se retrouve à l’hôpital après avoir fait un barbecue dans son habitation

Les autres habitants évacués

Ces derniers ont été appelés peu avant 19h00 pour une intoxication au CO dans une habitation de l’avenue Waxweiler à Anderlecht. La victime a été transportée à l’hôpital et les autres habitants du logement ont été évacués. Les pompiers rappellent qu’il est fortement déconseillé de faire un barbecue à l’intérieur.

Des barbecues parfois mortels

Ce genre de faits divers est étonnant courant et les exemples ne manquent pas. Lors du réveillon de Noël en 2014, 13 personnes avaient été intoxiquées après l’allumage d’un brasero, à l’intérieur d’une maison. L’an dernier, dans le Nord de la France, cinq personnes avaient été hospitalisées, dont deux dans un état grave, après avoir décidé de faire un barbecue à l’intérieur de leur appartement pour faire chauffer un tajine. En novembre 2018, à Herstal, un homme avait perdu la vie après avoir allumé un barbecue dans son habitation. En 2019, une mère de famille bruxelloise et ses deux enfants ont été intoxiqués après avoir allumé un barbecue à l’intérieur de leur maison pour se réchauffer.

«N’installez jamais un barbecue à l’intérieur»

Le centre belge antipoisons semble également être habitué à ce genre d’incident. Il rappelle sur son site de ne jamais installer un barbecue à l’intérieur, même dans un garage par temps de pluie. «Un barbecue installé à l’intérieur va non seulement consommer l’oxygène de la pièce mais va également y dégager des fumées chargées en CO. Le niveau d’oxygène va baisser rapidement et le CO va s’accumuler dans l’air», met en garde le centre antipoisons.