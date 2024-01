Bruxelles: Un nouveau parking P+R inauguré au Heysel

100 places réservées aux navetteurs

Sur ce parking déjà existant de 255 places, 100 places sont désormais réservées pour les abonnés du système Park & Ride (P+R). L’infrastructure, dont l’entrée se fait par l’avenue Impératrice Charlotte, est directement connectée à la station de métro Heysel et facilement accessible via le ring (sortie 8 Wemmel). «Convaincre les navetteurs d’emprunter les transports en commun est essentiel si l’on veut réduire l’utilisation de la voiture et les embouteillages dans la capitale», a souligné Elke Van den Brandt (Groen). «Ce nouveau P+R ne pourrait d’ailleurs pas être plus proche d’une station de métro.»